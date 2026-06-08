Jorge Quiroz respalda embargos a deudores del CAE: “Las deudas se pagan”

Luego del comité político ampliado en La Moneda, el secretario de Estado recordó que el CAE involucra el uso de recursos públicos.

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, salió al paso de los embargos y cobros concretados por la Tesorería General de la República (TGR) a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), defendiendo este tipo de medidas e instando a otros potenciales afectados a regularizar su situación.

Luego del comité político ampliado en La Moneda, el secretario de Estado recordó que el CAE involucra el uso de recursos públicos.

“Todos los años el Gobierno de Chile tiene que gastar 500 millones de dólares pasando de la plata a los bancos porque no son los bancos los que pierden. Cuando alguien no paga el CAE, el que pierde es el Estado de Chile”, indicó a los medios.

En esta línea, Jorge Quiroz puntualizó que ya 30 mil personas ya preprogramaron sus deudas del CAE y apuntó que las facilidades para concretar el pago se extenderán.

“Las deudas se pagan y el mejor camino es acercarse a reprogramar”, dejó en claro el ministro de Hacienda.

Quiroz además puntualizó que pedirá a Tesorería que evalúe alternativas para facilitar la regularización de las deudas impagas.

“El objetivo principal es que la gente se acerque, reprograme; va a dar todo tipo de facilidades, todo tipo de plazos, todo tipo de comprensión”, precisó.

Este tipo de medidas fue defendida por Diego Schalper, jefe de la bancada de diputados RN, quien aseveró a radio Cooperativa que “el ministro lo que está intentando, cosa que yo comparto, es combatir lo que él ha denominado, y yo también comparto, fraudes sociales. O sea, el empleo de beneficios del Estado de manera abusiva”.