Las penas que arriesga autor de filtración de imágenes íntimas de senadora Camila Flores

AGENCIA UNO

La senadora Camila Flores (RN) se refirió a la filtración de fotografías de índole sexual, que fueron viralizadas en redes sociales, junto a su nueva pareja.

Ante esta situación, la parlamentaria acusó formalmente la viralización no consentida de registros íntimos, responsabilizando directamente a su exmarido, Percy Marín.

“Mi exmarido, coludido con otras personas, ha difundido fotos privadas mías, obtenidas de manera ilícita, ilegal. Hechos que he denunciado a la justicia y que espero que se investiguen con el extremo rigor que yo misma he sido investigada”, precisó Camila Flores en redes sociales.

Del mismo modo, la legisladora apuntó que “es increíble lo que el despecho y lo que la falta de entendimiento puede provocar. No entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con la otra, y que la relación simplemente se termina, no significa que se deba destruir la vida de otro”.

Frente a este caso, Camila Leyton, abogada penalista y académica de la Facultad de Derecho de la Usach, reveló a radio USACH cuáles pueden ser las penas que puede enfrentar la persona que divulgó las imágenes.

“En este caso en particular observamos que hay imágenes que fueron grabadas o obtenidas sin la autorización de la persona que las protagoniza y en ese caso en particular, siendo esto un espacio cerrado, un recinto privado, efectivamente se ha sancionado en nuestro ordenamiento jurídico por penas que van desde el presidio menor en su grado mínimo a máximo, es decir desde los 61 días hasta los cinco años y multas de 10 a 500 unidades tributarias mensuales”, aseguró.

La profesional acotó que “si además esta misma persona que capturó el video divulga las imágenes, las penas asignadas son de presidio menor en su grado máximo, esto es desde los tres años y un día hasta los cinco años, y también una multa asociada que va desde las 100 unidades tributarias mensuales hasta las 500 unidades tributarias mensuales”.