Día del Chacarero: cuál es el origen y cómo prepara este sándwich típico chileno

16 de Febrero de 2024

Esta preparación chilena es tan famosa, que incluso la revista Times lo eligió dentro de Los 13 Sándwiches Más Increíbles que el Mundo Tiene que Ofrecer.

Este sábado 17 de febrero se celebra el Día del Chacarero, una festividad que rinde homenaje a uno de los sándwich preferidos des chilenos.

Conocido por su combinación de ingredientes frescos como churrasco, tomate y porotos verdes, entre otros; representa la esencia de la cocina chilena.

Esta preparación chilena es tan famosa, que incluso la revista estadounidense Time lo eligió dentro de The 13 Most Amazing Sandwiches the World Has to Offer (Los 13 Sándwiches Más Increíbles que el Mundo Tiene que Ofrecer).

“Siete dólares es el costo promedio del chacarero, un popular sándwich chileno, hecho con rodajas finas de vacuno, o cerdo, y comúnmente cubierto con tomate, ají y porotos verdes”, indicó la revista.

¿Cuál es el origen del sándwich Chacarero?

Según explica el libro Historias Secretas y Sabrosas de las Comidas y Bebidas, de Héctor Velis-Meza, el Chacarero proviene del vocablo quechua Chacra, que es equivalente a granja agrícola, donde se cultivan la mayoría de los ingredientes de este sándwich.

¿Cómo prepara el sándwich?

Ingredientes del Chacarero para 4 personas:

Cuatro panes, pueden ser marraquetas, hallulla o fricas.

800 gramos de la carne

Dos tomates

250 gramos de porotos verdes cocidos

Aceite, sal y mayonesa

Ají o merken a elección

Álvaro Martínez, Gerente Comercial de Doña Carne, indicó que “para disfrutar el Día del Chacarero, lo principal es tener un buen corte de carne, que sea magro y que otorgue el suficiente sabor para impregnar esta preparación”.

“Dentro de los cortes que recomendamos, está la posta, lomo o asiento. Para esta celebración vamos a tener precios especiales para que todos disfruten de este característico sándwich chileno”, afirmó.