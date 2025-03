Lluvia y tormentas eléctricas en la RM: Revisa dónde habrá chubascos este martes

25 de Marzo de 2025

Las precitaciones se producirán debido a una baja segregada en altura y restos de una vaguada costera que en la zona central.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que este martes 25 de marzo, la Región Metropolitana (RM) experimentará cielos cubiertos, lluvia, posibles tormentas eléctricas y vientos que podrían alcanzar los 50 km/h en algunas áreas de la capital.

Junto a ello y de acuerdo a Jaime Leyton, meteorólogo de Mega, la probabilidad de lluvias no aborda precipitaciones abundantes, sino más bien chubascos ocasionales.

“Hay una baja segregada en altura y restos de una vaguada costera que en la zona central nos dejan con opciones de chubascos, y además nos dejan todavía con altas temperaturas y algo de viento del este en la zona centro sur”, indicó el experto.

En qué parte de la RM habrá lluvias este martes 25 de marzo

Según indicó Leyton, la posibilidad de lluvia “no será en el centro de Santiago, sino en el entorno de la RM con probabilidades de chubascos. No incluye el valle, sino que los sectores de relieve, la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes”.

El meteorólogo añadió que “en los sectores aledaños al relieve de mayor importancia está la probabilidad de chubascos, y también está la probabilidad de tormenta. En Santiago, en particular, yo no me atrevería a descartar una probabilidad de algunos chubascos ocasionales”.

La lluvia caería en “las comunas del sector oriente y en las comunas que están aledañas a los sectores de relieve”, agregó.

¿Dónde habrá tormentas eléctricas?

Las tormentas eléctricas en tanto, se pronostican en la cordillera de la RM principalmente durante horas de la noche.

