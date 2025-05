American Music Awards 2025: cómo ver el show gratis en Chile

Este lunes 26 de mayo se realizará la edición número 51 de los American Music Awards 2025, un show que se realizará en Las Vegas y que se caracteriza por combinar presentaciones musicales en vivo, entrega de premios y tributos a artistas legendarios.

Jennifer López regresará como conductora del evento y ofrecerá un espectáculo en vivo lleno de energía y dinamismo.

La velada estará protagonizada por presentaciones exclusivas de reconocidos artistas internacionales como Benson Boone, Blake Shelton, Gloria Estefan, Gwen Stefani, Lainey Wilson y Reneé Rapp, quienes se tomarán el escenario con interpretaciones que ya despiertan gran expectación entre los fanáticos.

Además, la ceremonia estará llena de momentos conmovedores y tributos que prometen ser inolvidables para el mundo de la música.

Durante la noche, dos íconos musicales serán homenajeados con premios especiales. Uno de ellos será Rod Stewart, quien recibirá el Lifetime Achievement Award en reconocimiento a su trayectoria de casi 60 años y su impacto duradero en la historia de la música.

Asimismo, Janet Jackson será reconocida con el ICON Award, en honor a su impacto global, innovación artística y legado en la cultura pop.

Los American Music Awards 2025 podrán seguirse en vivo desde Chile a través de la señal de TNT y de la plataforma de streaming MAX, a partir de las 20:00 horas.

✔️ 19 platinum and multi-platinum certified albums ✔️ Generations of fans ✔️ #AMAs Lifetime Achievement Award Recipient It's Sir @rodstewart ! pic.twitter.com/Fqhey6iIMN

We’ve always been EsteFANS! 💃 @GloriaEstefan is BACK and performing LIVE at the #AMAs 🔛 MONDAY!!!



⏰ 8pm ET | 5pm PT

📺 @CBS @ParamountPlus pic.twitter.com/dsGL7iDSL9