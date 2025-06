Anuncian chubascos y nieve: revisa cuándo vuelve la lluvia a Santiago

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, anunció la llegada de un leve sistema frontal a Santiago, que dejará lluvia, frío y nieve para algunas zonas de la Región Metropolitana (RM).

Según el pronóstico del experto, los chubascos se registrarían durante los próximos días en las comunas más cercanas a la cordillera.

El especialista explicó que el Centro Europeo de Predicción Meteorológica anticipó un evento de precipitaciones que podría desarrollarse a mediados de mes. Esto, en conjunto con ciertas condiciones atmosféricas regionales, elevaría levemente la probabilidad de lluvias en la RM.

Leyton explicó que en la actualidad hay una zona de alta presión sobre el océano Atlántico, la que está acompañada por vientos intensos, además de un sistema de alta presión presente en la zona central de Argentina.

“Me atrevo a decir que, no lo puedo aseverar categóricamente, a mitad de la próxima semana podría presentarse un evento de precipitaciones”, indicó en el programa Mucho Gusto.

Probabilidad de lluvia en Santiago

Sin embargo, Leyton especificó que la probabilidad actual no supera el 25%. “Hay un elemento que me está diciendo: viene un sistema frontal, y eso me deja una probabilidad de no más allá del 25%. No lo puedo descartar”, dijo.

En cuanto a la fecha exacta sobre cuándo vuelve la lluvia en Santiago, el meteorólogo informó que faltan aproximadamente 10 días para el eventual evento.

“No tiene respaldo todavía la ocurrencia de precipitaciones con un día específico, porque estamos lejos del ciclo de vida de un sistema sinóptico, de un sistema frontal”, indicó.

En tanto, desde Meteored, confirmaron la llegada de lluvias débiles a la zona central y sur para esta semana, incluyendo a la Región del Bío Bío durante la noche de este martes 3 de junio y la madrugada del miércoles 4.

En tanto, “las nevadas se producirán sobre la cordillera central del país, particularmente el martes y miércoles”, afirmó la meteoróloga Viviana Urbina.