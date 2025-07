Compras de hasta $300 mil sin tarjeta de crédito: cómo acceder al beneficio bancario de Mercado Pago

Mercado Pago lanzó en Chile el sistema “Compra ahora, paga después” (BNPL por sus siglas en inglés), que permite dividir pagos en hasta seis cuotas fijas sin una tarjeta de crédito ni pertenecer al sistema bancario.

Según indicó la empresa, se estima que esta herramienta podría beneficiar a más de 1.080.000 personas.

“La idea es ofrecer una alternativa de financiamiento a quienes no pueden acceder a pagos en cuotas por no tener tarjeta o prefieren no usarla”, explicó Agustina Coloizza, gerenta senior de Créditos y Tarjetas de Mercado Pago a LUN.

“Además, vimos que en otros países ha tenido buena recepción y decidimos traerlo a Chile”, añadió.

A diferencia de los créditos convencionales, este sistema otorga un cupo de manera inmediata y sin necesidad de realizar trámites o presentar documentos. “No se exige papeleo ni validaciones extra; la aprobación se realiza al instante, en el mismo momento de la compra”, señaló Coloizza.

Cómo acceder al beneficio bancario de Mercado Pago

El sistema está disponible a través de las aplicaciones de Mercado Pago y Mercado Libre.

De esta forma, al momento de pagar, los usuarios pueden optar por pagar en tres o seis cuotas y seleccionar la alternativa “Pago sin tarjeta”.

En cuanto a los montos que se pueden financiar van desde los $20.000 hasta los $230.000, siendo el valor promedio de las compras de $75.000. La aprobación del cupo se basa en el historial financiero del usuario y se realiza de forma inmediata.