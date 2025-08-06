Cómo saber si soy beneficiario de la compensación de Farmacias Ahumada por colusión

Los beneficiados por la compensación de Farmacias Ahumada fueron divididos en dos grupos, uno de 17.652 personas y el otro de 16.249 clientes.

A casi mil millones de pesos alcanza el monto de la compensación que Farmacias Ahumada entregará a cerca 34 mil clientes, tras el acuerdo conciliatorio que alcanzó luego de la demanda colectiva impulsada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), a raíz de la colusión de precios de los medicamentos, en la que también tomaron parte Farmacias Salcobrand y Cruz Verde.

De acuerdo con lo informado por el Sernac, el avenimiento alcanzado con Farmacias Ahumada y las asociaciones de consumidores Conadecus, Odecu y Fojucc conllevará para la empresa un desembolso de 980 millones de pesos.

En concreto, los beneficiados por la compensación fueron divididos en dos grupos. El primero está integrado por 17.652 personas, mientras que el segundo lo componen 16.249 clientes.

Según lo reportado por el Sernac, los integrantes del primer grupo resultaron afectados directamente por la colusión, por lo que recibirán una compensación que asciende a $32.620, en tanto que quienes forman parte del segundo reciben mensualmente el bono por Control Niño Sano, por lo que obtendrán $20.884, monto que será entregado a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

En qué consiste el acuerdo de Farmacias Ahumada

Sernac informó que el acuerdo alcanzado con Farmacias Ahumada determinó establecer estos dos grupos de consumidores beneficiarios considerando una serie de variables, entre ellas, el tiempo transcurrido desde el hecho (más de 17 años), pero buscando determinar de la manera más fiel posible aquellas personas que habrían sido afectadas por la colusión.

En el caso del primer grupo, denominado de interés colectivo, se incluyó al universo de afectados directamente por el alza de precios, de acuerdo al registro de compensación voluntaria que Farmacias Ahumada implementó en la época de la colusión.

Respecto del segundo grupo, denominado de interés difuso, la decisión de las partes de beneficiar a quienes reciben el bono por Control Niño Sano responde a que se trata de familias vulnerables con menores de 6 años bajo su cuidado y que demuestren estar al día con el control de salud del infante, fomentando incentivar una actitud responsable.

Cómo averiguar si soy uno de los beneficiarios de la compensación de Farmacias Ahumada

Con el propósito de averiguar si se es uno de los 17.652 clientes que serán compensados por pertenecer al grupo de interés colectivo, los interesados podrán visitar el sitio web www.compensacionfarmacia.cl a partir del próximo miércoles 27 de agosto.

En dicha plataforma, el consumidor obtendrá la información tras ingresar su cédula de identidad y el número de documento.

Además, Farmacias Ahumada enviará un correo electrónico o mensaje de texto a los teléfonos celulares de los consumidores respecto de los cuales se dispone dicha información, para que ingresen los datos necesarios en el formulario disponible en el sitio web antes mencionado.

Sernac detalló que “una vez ingresada la solicitud, y siempre que los datos ingresados sean correctos y suficientes, Farmacias Ahumada realizará la transferencia del monto a la cuenta corriente o a la cuenta vista correspondiente“.

“Los consumidores beneficiarios que hayan llenado el Formulario Consumidor Beneficiario, íntegra y correctamente, recibirán el pago en un plazo de 60 días hábiles contados desde el cuadragésimo primer día (41°) hábil desde que se haya certificado que la resolución judicial que aprueba el acuerdo conciliatorio quedó firme o ejecutoriada”, concluyó el servicio.