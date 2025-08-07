La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una nueva advertencia sobre 12 entidades financieras que estarían engañando a las personas al ofrecer supuestos “servicios” que serían estafas.
De acuerdo al organismo regulador, estas que 12 entidades no cuentan con autorización ni están inscritas para operar conforme a lo establecido en la Ley Fintec N°21.521, por lo que no están habilitadas legalmente para ofrecer servicios financieros regulados.
Debido a lo anterior, la CMF hizo un llamado para que las personas antes de realizar cualquier inversión “siempre busquen más información sobre los productos y las empresas con las que están considerando invertir”.
Junto a ello, destacaron que el sitio web de la CMF se puede confirmar si una entidad financiera se encuentra de manera legal y registrada en el país, si además está siendo supervisada y conocer las personas que son responsables de su administración.
“Utilizar los buscadores de uso común en Internet para identificar la existencia de reclamos o comentarios negativos respecto de una entidad”, indicaron de la CMF.
Finalmente, la CMF recordó que en su sitio web se puede consultar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros está supervisada por el organismo. Además, es posible revisar alertas emitidas tanto por la propia CMF como por reguladores internacionales sobre entidades o actividades no autorizadas, junto con acceder a recomendaciones útiles para proteger a los usuarios, ya sean inversionistas, asegurados o clientes del sistema financiero.
CMF detecta estafas de 12 entidades financieras: este es el listado de las firmas involucradas
- Koddpa, que funciona en el sitio web https://koddpa.com
- GROKR Exchange, que funciona en los sitios web https://grokrlssc.com/; grokrcoin.com; grokr-lssc.com; https://grokrwaid.com/
- HCTX, que funciona en el sitio web https://hctxuk.com/
- INVERTEO, que funciona en el sitio web https://inverteo.com
- Crypto, que funcionar en el sitio web https://crypto-current15.com/
- Dmm.bond, que funciona en el sitio web dmm.bond
- Iyovia, que funciona en el sitio web https://iyovia.com/
- VenturyFX que funciona en los sitios web https://venturyfx.com/es/; https://my.venturyfx.com/register/; https://my.venturyfx.com/login/
- Mod Mount Ltd, que funciona en el sitio web https://www.modmountltd.com/es
- TradeEU GLOBAL, que funciona en el sitio web https://www.tradeeuglobal.net/es; www.tradeeu-global.com; https://www.tradeeu.global/
- Eronto, que funciona en el sitio web https://my.eronto.info/platforms; https://www.eronto.io/
- BAM NPV, que puede ser descargada desde el sitio web https://play.google.com/store/apps/details?id=bamnpv.gg.