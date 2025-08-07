Las firmas fraudulentas no cuentan con autorización ni están inscritas para funcionar conforme a la Ley Fintec.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una nueva advertencia sobre 12 entidades financieras que estarían engañando a las personas al ofrecer supuestos “servicios” que serían estafas.

De acuerdo al organismo regulador, estas que 12 entidades no cuentan con autorización ni están inscritas para operar conforme a lo establecido en la Ley Fintec N°21.521, por lo que no están habilitadas legalmente para ofrecer servicios financieros regulados.

Debido a lo anterior, la CMF hizo un llamado para que las personas antes de realizar cualquier inversión “siempre busquen más información sobre los productos y las empresas con las que están considerando invertir”.

Junto a ello, destacaron que el sitio web de la CMF se puede confirmar si una entidad financiera se encuentra de manera legal y registrada en el país, si además está siendo supervisada y conocer las personas que son responsables de su administración.

“Utilizar los buscadores de uso común en Internet para identificar la existencia de reclamos o comentarios negativos respecto de una entidad”, indicaron de la CMF.

Finalmente, la CMF recordó que en su sitio web se puede consultar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros está supervisada por el organismo. Además, es posible revisar alertas emitidas tanto por la propia CMF como por reguladores internacionales sobre entidades o actividades no autorizadas, junto con acceder a recomendaciones útiles para proteger a los usuarios, ya sean inversionistas, asegurados o clientes del sistema financiero.

CMF detecta estafas de 12 entidades financieras: este es el listado de las firmas involucradas