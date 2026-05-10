FA baja el perfil a polémica por “tsunami” de indicaciones: “No me parece tan grave”

Constanza Martínez quiso recalcar que lo importante es que “no me parece correcto el proyecto que es precisamente lo más urgente”.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, abordó la polémica que se instaló respecto al “tsunami” de indicaciones que un grupo de parlamentarios de oposición anunció que ingresará al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional.

En conversación con el programa Mesa Central de Canal 13, si bien reconoció que “no me gusta el video” en el que se conversó el tema, aseveró que “no me parece tan grave”.

“Este es un problema bien estructural de ese proyecto de ley. Acá no es la oposición la que está planteando dudas sobre un proyecto que es muy malo, que es caro, que le aporte incertidumbre a nuestro país, sino que ha sido el Consejo Fiscal Autónomo, la Corte Suprema. Incluso, sectores de Chile Vamos, Evelyn Matthei planteó lo caro y malo que es el proyecto”, indicó.

En ese se sentido, la timonel del Frente Amplio destacó que “también es legítimo poner indicaciones, y creo que partir la conversación diciendo cuántas vamos a generar me parece razonable, pero es en función de un proyecto que es muy malo, y que no lo estamos diciendo solo la oposición, sino que lo están planteando instituciones que son autónomas“

Consultada sobre si le parece correcto el video en el que se anuncia este “tsunami”, Constanza Martínez afirmó que “no, pero mi punto fundamental es que no me parece correcto el proyecto que es precisamente lo más urgente”. A eso agregó que el registro “no me gusta, no me gusta y no me parece tan grave tampoco”.

“Creo que no es tan grave lo que se plantea en ese video, creo que a mí no me gusta, pero no creo que tenga la importancia en contraposición a un proyecto que está avanzando muy rápido en el Congreso, y que una de las pocas medidas que puede tener la oposición es plantear indicaciones. Y ahí quiero ser súper precisa, serán las indicaciones necesarias para poder frenar un proyecto que es caro y malo para nuestro país”, indicó.