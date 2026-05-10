Criteria: aprobación de Kast retrocede y 46% cree que Ley de Reconstrucción favorece a grandes empresas y a personas con más ingresos

El estudio consignó que el apoyo a la iniciativa se mantuvo estable en 37%.

La nueva edición de la encuesta Criteria no vino muy favorable para el presidente José Antonio Kast, ya que no solo vio retroceder su aprobación, sino que también la Ley de Reconstrucción Nacional no es vista con buenos ojos.

El estudio reveló que la aprobación retrocedió dos puntos y se situó en 36%, mientras que su desaprobación se mantuvo estable en 51%. Consultados respecto al manejo de la situación de emergencia, un 40% lo evaluó como incorrecto y un 37% como correcto.

Por otro lado, en cuanto a sus atributos presidenciales, Kast logró sus evaluaciones más altas en capacidad de trabajo y liderazgo: un 56% lo definió como trabajador, 53% consideró que es directo y va de frente, y 50% que es competente.

Reconstrucción nacional

Con respecto a la Ley de Reconstrucción, la encuesta Criteria consignó que si bien el apoyo se mantuvo estable en 37% (+1 pto.), descendió la cifra entre quienes se declaran en contra (30%, −3 pts.).

Pero respecto a quiénes se beneficiarían con la iniciativa, un 46% cree que favorecerá principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos (−5 pts.), y un 35% apunta a la creación de empleo para la población general (−2 pts.).