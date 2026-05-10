Lo que se sabe del golpe que recibió el diputado Javier Olivares en Olmué

El hecho ocurrió cuando el diputado participaba en el aniversario de un club de fútbol en Olmué.

El diputado Javier Olivares (PDG) denunció a Carabineros haber recibido un golpe en la cara durante la celebración del aniversario de un club de fútbol en la comuna de Olmué, en la Región de Valparaíso, informó T13.

El teniente Víctor Conejeros, comisario de servicio de la tercera comisaría de Carabineros de Limache, detalló que el hecho ocurrió la noche de este sábado 9 de mayo cuando el ex animador de TV participaba en la celebración del 53° aniversario del club amateur Montevideo.

“El diputado Javier Olivares Avendaño, en calidad de víctima, nos denuncia que momentos antes se encontraba compartiendo en el interior, siendo agredido tanto él como su asesor parlamentario por parte de otros sujetos, los cuales se dan posteriormente a la fuga en dirección desconocida”, detalló Conejeros.

Debido al golpe en el rostro que recibió, Carabineros llevó al diputado y a su asesor a un centro asistencial, donde confirmaron que sufrieron lesiones de carácter leve.

“Carabineros procede a realizar actuaciones autónomas, empadronamiento de testigos y diligencias tendientes a esclarecer lo ocurrido, poniendo la totalidad de antecedentes a disposición del Ministerio Público”, cerró Conejeros.

De momento, el diputado Javier Olivares no se ha referido públicamente al golpe que recibió este fin de semana.