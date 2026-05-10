Por redes sociales y en su teléfono: PPD denunció amenazas de muerte contra diputado Jaime Araya

Esta situación ocurre luego de que el parlamentario anunciara un “tsunami” de indicaciones a la Ley de Reconstrucción Nacional.

El Partido por la Democracia (PPD) emitió una declaración pública para denunciar las amenazas de muerte que ha recibido el diputado Jaime Araya.

Esta situación ocurre luego de que hace unos días, junto a otros parlamentarios de oposición, anunciara que presentarían un “tsunami” de indicaciones a la Ley de Reconstrucción Nacional.

En el documento, la tienda opositora señaló que “como bancada de Diputadas y Diputados PPD e Independientes queremos expresar nuestro profundo rechazo y condena por la campaña de hostigamiento y amenazas, incluso de muerte, en contra de nuestro diputado independiente Jaime Araya, no sólo por redes sociales sino que también a través de mensajes a su teléfono personal“.

El partido recalcó que “en política no todo está permitido” y que en el sistema democrático “existen diferencias y desacuerdos frente a determinados proyectos de ley y en la cual éstos se tramitan”.

“Sin embargo, otra cosa muy distinta es que sectores de la derecha y extrema derecha, se orquesten para atacarlo con un nivel de odiosidad que no veíamos hace tiempo. Esta es una expresión de violencia política inaceptable y que debe ser rechazada transversalmente”, añadieron.

Por último, sostuvieron que “esta sobrerreacción sólo se entiende por la desesperación que existe ante un mal proyecto, que ha sido ampliamente desacreditado por organismos técnicos, y que sigue perdiendo apoyo ciudadano cada día”.