Equipo del diputado Olivares apunta contra jugador de fútbol por golpes y anuncia acciones legales

Dos hermanos serían los responsables de los golpes que recibió el diputado junto a su asesor y su jefe de gabinete.

Durante la tarde de este domingo, el equipo del diputado Javier Olivares (PDG) emitió una declaración pública a raíz de la agresión que sufrió la madrugada durante la celebración del aniversario de un club de fútbol en Olmué, en la Región de Valparaíso.

En el documento detallaron que “siendo las 00:25 horas del domingo, y tras cumplir una extensa agenda territorial en distintos puntos del Distrito 6, el diputado concurrió como invitado a la celebración del Club Montevideo de Olmué“. Esto lo hizo en compañía de su jefe de gabinete y su asesor.

“Luego de seis minutos en el recinto, el diputado fue cobardemente agredido por la espalda por un jugador del club“, agregaron, precisando que dos hermanos habrían gritado consignas de izquierda al ver a Olivares.

Ante lo ocurrido, “esta oficina expresa su más enérgico repudio a todo acto de violencia política. No toleraremos amenazas, agresiones, ni ataques cobardes provenientes de sectores extremistas que pretendan nuevamente imponer el miedo por medio de la violencia”.

Por último, el equipo de Javier Olivares anunció que tras la agresión que sufrió el diputado es que decidieron presentar acciones legales “contra todos los responsables de estos hechos graves contra un parlamentario en ejercicio”.