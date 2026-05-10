“Hacer una pausa”: ministra Arzola busca modificar los SLEP y pausar su funcionamiento en algunos municipios

Ante el funcionamiento que están teniendo algunos SLEP, la ministra aseguró que el Ejecutivo quiere modificar la ley.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, confirmó que buscarán modificar la ley que crea la Nueva Educación Pública, lo que afectará el funcionamiento de los Servicios de Educación Pública (SLEP).

En el programa Estado Nacional sostuvo que estos últimos son “un servicio público tratando de administrar un servicio educativo”, lo que son polos completamente distintos. “Para administrar el servicio educativo necesitas agilidad, necesitas soluciones rápidas, necesitas poner el foco en lo educativo“, indicó.

Aún así, Arzola destacó que algunos funcionan sin problemas, mientras que otros han tenido que enfrentarse a problemas similares que tenía la antigua administración municipal.

“Con la educación municipal había municipios que lo hacían muy bien y otros que no lo hacían bien, y con los SLEP está pasando lo mismo”, señaló la ministra Arzola.

Ante este escenario, la secretaria de Estado confirmó que el Gobierno de Kast busca “evaluar la posibilidad de hacer una pausa” para analizar medidas que permitan mejorar su funcionamiento. Junto con eso, agregó, “puede ser que se decida que se postergue o se aplace que ciertos municipios puedan quedarse más tiempo con sus escuelas“.

Por lo mismo, planteó la necesidad de una modificación a la ley, aunque hay algunas modificaciones que podrán realizar sin el trámite legislativo.