Incendio, homicidio y más: los hechos policiales que marcaron las últimas horas

Varias personas perdieron la vida en distintos hechos que movilizaron a las autoridades en las últimas horas.

Diversos hechos policiales se registraron no solo en la Región Metropolitana, sino que también en distintos puntos del país en las últimas horas.

Uno de ellos fue un incendio estructural registrado durante la madrugada en la comuna de San Joaquín, lo que provocó la muerte de tres adultos mayores.

Según las primeras informaciones, el fuego avanzó rápidamente debido al material con el que estaba construida la vivienda. El teniente Cristián Villablanca, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur, indicó que “efectivamente, producto del material ligero que se encontraba en el domicilio, afectó mucho para estos adultos mayores que no pudieran salir del domicilio, confirmándose el deceso”.

Otro de los hechos policiales que han marcado las últimas horas ocurrió en Puente Alto, donde el conductor de una aplicación de transporte murió tras ser agredido por un grupo de sujetos.

El comisario Diego Díaz Charles de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) detalló, según las primeras indagaciones, que la víctima habría sido abordada por dos sujetos, quienes lo agredieron. Posteriormente bajó del vehículo, avanzó unos metros y perdió la vida.

De momento se trabaja para dar con la identidad del conductor, quien sería de nacionalidad extranjera. A eso se suma que se están recopilando imágenes de cámaras de seguridad para dar con la identidad de los agresores.

Fuera de Santiago, en el sector de Cachagua de la comuna de Zapallar, en la Región de Valparaíso, un menor de 14 años perdió la vida mientras realizaba actividades de pesca junto a familiares en una zona ubicada entre Playa Los Coirones y Playa Las Cujas.

En un minuto se precipitó al mar y cayó, siendo su cuerpo encontrado horas más tarde por personal del buque Arcángel de la Armada.