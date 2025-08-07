Cuándo termina la restricción vehicular 2025

En la actualidad, esta medida rige de lunes a viernes de 07:30 a 21:00 horas, excepto festivos.

La Región Metropolitana está a pocos días de ver el término de la restricción vehicular para el año 2025, con la cual se busca enfrentar la contaminación ambiental en la capital y es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente.

En la actualidad, esta medida rige de lunes a viernes de 07:30 a 21:00 horas, excepto festivos, y afecta a todos los vehículos sin sello verde y los autos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011. Esto incluye toda la provincia de Santiago y comunas de San Bernardo y Puente Alto.

¿Qué patentes tienen restricción vehicular?

Este año, el calendario de restricción vehicular es el siguiente (según último dígito de la placa patente):

Vehículos sin sello verde:

Lunes: 2-3-4-5

Martes: 6-7-8-9

Miércoles: 0-1-2-3

Jueves: 4-5-6-7

Viernes: 8-9-0-1

*Dentro del anillo Américo Vespucio, prohibición absoluta para circular, cualquiera sea su último dígito de su placa patente.

Vehículos con sello verde (inscritos antes del 1 de septiembre de 2011):

Lunes: 6-7

Martes: 8-9

Miércoles: 0-1

Jueves: 2-3

Viernes: 4-5

¿Cuándo finaliza la restricción 2025 en la Región Metropolitana?

La restricción vehicular en la Región Metropolitana se extiende hasta el 31 de agosto del 2025.