Estas son las 10 comunas que tendrán cortes de luz este jueves: revisa los sectores afectados

Las zonas afectadas estarán sin suministro eléctrico por lo menos siete horas.

Enel Distribución informó que este jueves 7 de agosto se llevarán a cabo cortes de luz programados en algunas comunas de la Región Metropolitana (RM).

Según explicó la empresa, estas interrupciones en el suministro se deben a labores de mantenimiento y conexión de nuevos usuarios, las cuales podrían extenderse por más de cinco horas continuas.

La compañía señaló que este aviso fue entregado con anticipación para que los vecinos puedan tomar las medidas necesarias y así reducir los inconvenientes que puedan provocar estos cortes.

En total, son 10 comunas de la RM se verán afectadas por estas suspensiones, las cuales están detalladas en el sitio web oficial de Enel, bajo el apartado de trabajos programados.

Si deseas saber si tu domicilio se encuentra en alguna de las comunas que tendrá corte de luz, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel en ESTE ENLACE, donde encontrarás toda la información detallada.

En caso de que el corte de energía afecte a personas electrodependientes, es posible solicitar apoyo comunicándose a los siguientes números de atención: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Estas son las 10 comunas que tendrán cortes de luz este jueves

Quilicura: desde las 10:00 a las 16:00 horas.

Renca: desde las 10:00 a las 17:00 horas.

Pudahuel: desde las 11:00 a las 17:00 horas.

Lo Barnechea: desde las 11:00 y las 17:00 horas.

Las Condes: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Providencia: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Santiago: desde las 10:00 a las 16:00 horas.

Macul: desde las 10:30 a las 17:30 horas.

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 a las 14:00 horas.

Maipú: desde la 01:00 a las 05:00 horas.