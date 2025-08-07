La pasta de dientes que Colgate retiró del mercado por sus riesgos para la salud

Colgate enfatizó que tomó la medida con la pasta de dientes por prevención y de manera voluntaria.

La presencia de fluoruro de estaño y los eventuales problemas que este ingrediente podría generar en la salud de las personas, llevó a que Colgate retirara del mercado su pasta de dientes, según confirmó la empresa.

De esta forma, Colgate le hizo caso a la alerta que emitió hace unas semanas el Instituto de Salud Pública (ISP), sobre que la presencia de dicho compuesto podría ser el responsable de efectos secundarios no deseados en los usuarios.

Durante muchos años el fluoruro de estaño ha sido empleado por la industria farmacéutica con el propósito de fortalecer el esmalte dental y prevenir las caries.

No obstante, el ISP advirtió que este ingrediente puede generar en los usuarios problemas como aftas, llagas, sensaciones de dolor, inflamación de labios, amígdalas y mucosas, además de entumecimiento en labios o boca, entre otros.

Esta es la pasta de dientes que Colgate retiró del mercado

De acuerdo con lo informado por Colgate, tras la alerta del ISP decidió retirar del mercado la pasta de dientes Colgate Total Clean Mint, ya que esta crema dental anticaries con fluor efectivamente contiene fluoruro de estaño.

Al respecto, la empresa precisó que optó por dejar de vender este producto de manera voluntaria y por prevención.

Por su parte, las autoridades llamaron a las personas a suspender el uso de la pasta dental en caso de presentar síntomas. En esa línea, el ISP dijo que si se trata de una afección muy grave, se debe consultar de inmediato con un especialista de la salud.