Silenciosa y letal: científicos confirman la llegada de la raya diamante a Chile, revisa cómo identificarla

Su presencia ha generado preocupación entre expertos, especialmente por el riesgo que representa su veneno para bañistas y pescadores.

Científicos confirmaron la llegada a Chile de la raya diamante, o Hypanus dipterurus, una especie marina que posee un aguijón venenoso que podría ser letal.

De acuerdo a un estudio de la Universidad de Chile, este animal, originario de zonas más cálidas y tropicales, fue detectado en el norte del país, específicamente en Arica, lo que indica una posible adaptación al ecosistema local.

El hallazgo fue liderado por un equipo internacional y multidisciplinario, cuyos autores incluyen a los investigadores de la Universidad de Chile, Luis Ignacio Contreras y Pablo Dufflocq. El estudio, titulado New evidence confirms the presence of the diamond stingray Hypanus dipterurus (Jordan & Gilbert 1880) in Chile and extends its southern range, fue publicado en la prestigiosa revista Journal of Fish Biology.

Según indicaron los científicos, en condiciones normales, la raya diamante es una especie esquiva. Suele enterrarse en la arena, evitar el contacto humano y alimentarse de pequeños peces e invertebrados. “No ve a las personas como presas y prefiere evitar el contacto”, dijo Luis Contreras, uno de los investigadores.

Cómo identificar a la raya diamante

Forma del cuerpo: Tiene un cuerpo plano y en forma de rombo o diamante, de ahí su nombre común. Sus “alas” (aletas pectorales) son anchas y puntiagudas, dándole una apariencia similar a una cometa.

Coloración: Su color suele ser gris, marrón o verdoso en la parte superior, lo que le ayuda a camuflarse con el fondo marino. La parte inferior (vientre) es más clara o blanquecina.

Cola larga con aguijón: Uno de los rasgos más distintivos es su cola delgada y extremadamente larga, similar a un látigo. En esta cola se encuentra un aguijón venenoso, que puede ser peligroso si se siente amenazada y pica.

Tamaño: Puede alcanzar más de un metro de ancho, aunque los ejemplares más comunes miden entre 50 y 90 centímetros.

Puede alcanzar más de un metro de ancho, aunque los ejemplares más comunes miden entre 50 y 90 centímetros. Comportamiento: Suele descansar semienterrada en la arena, por lo que puede ser difícil de ver en aguas poco profundas, aumentando el riesgo de pisarla accidentalmente.

Qué hacer en caso de picadura

La raya diamante utiliza su aguijón como mecanismo de defensa, y aunque no suele atacar a los humanos de forma directa, una picadura puede causar dolor intenso, inflamación e incluso complicaciones médicas si no se trata adecuadamente.

Ante esta situación, las autoridades y especialistas han recomendado extremar las precauciones en zonas costeras, especialmente en aguas poco profundas, y estar atentos a posibles encuentros con esta especie.

“No es un animal que ande atacando personas. Si te pica es porque la molestaste, por ejemplo si la pisas por accidente. Es un acto reflejo, un mecanismo de defensa”, explica Luis Ignacio Contreras.