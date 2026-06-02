“Me interesa que el país siga creciendo”: Frei se defiende tras ser designado embajador en Misión Especial

El mandatario ha sido cuestionado por aceptar sumarse al gobierno de José Antonio Kast.

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle salió al paso de las críticas luego de que el presidente José Antonio Kast lo designara como embajador en Misión Especial.

Dicho rol, el cual ya desempeñó anteriormente en los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, debe estar disponible en cualquier parte del mundo, en caso de ser considerado por el jefe de Estado.

La decisión del Gobierno de José Antonio Kast fue criticada por parlamentarios del Partido Socialista (PS), quienes acusaron al exmandatario de “venderse a la ultraderecha”, calificando el nombramiento como una “ordinariez de operación política“.

“Frei simplemente se vendió a la ultraderecha y mancilla el nombre de su padre asesinado en dictadura“, dijo el senador Fidel Espinoza.

Ante esto, Eduardo Frei se defendió de las críticas tras ser nombrado embajador en Misión Especial. En conversación con La Tercera que “he trabajado con todos los gobiernos que me lo han pedido“.

“Después de mi gobierno (1994-2000) he trabajado con todos los gobiernos que me han pedido ayudar a Chile en el campo internacional, considerando que Chile, hoy en día, un 75% de su PIB es comercio exterior”, agregó.

El expresidente recalcó que “hay que seguir incorporándose al mundo” y que “hay sectores en Asia, en la India, en África donde hay que ir y llevar nuestros productos. Chile va a seguir progresando en la medida que esté inserto en el mundo“.

Por último, Frei reiteró que apoyará a Kast “porque a mí lo único que me interesa es que el país siga creciendo y se siga desarrollando“.