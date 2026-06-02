Las graves irregularidades que detectó la PDI en el jardín infantil de Calama donde murió un niño de 5 años

La policía indaga cómo el menor de edad, quien tenía una severa discapacidad, llegó a la piscina en la que se ahogó.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Las indagatorias desarrolladas por la Policía de Investigaciones (PDI) a raíz de la muerte de un niño de 5 años en Calama, han develado una serie de graves irregularidades por parte del jardín infantil donde ocurrió el hecho.

El deceso del menor de edad se produjo el pasado 28 de mayo en el establecimiento preescolar denominado “Amor Amor“, ubicado en la calle Aconcagua, de la población Vista Hermosa, en la ciudad de la Región de Antofagasta.

La información entregada en ese momento por Carabineros indicó que el niño cayó en la piscina que se encuentra en el recinto y, pese a que se lo trasladó hasta el Hospital de Calama, murió en el recinto asistencial.

Irregularidades que detectó la PDI en el jardín infantil de Calama

Inicialmente, el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, indicó que el jardín infantil no contaba con la patente vigente para su funcionamiento. “Más allá de si solicitaron o no, no tiene patente“, recalcó el jefe comunal.

El trabajo de la PDI permitió ratificar esta información, ya que se comprobó que no presentaba patente ni certificación ministerial.

Además, se comprobó que el recinto incumplía con las exigencias sanitarias que deben implementar este tipo de establecimientos.

Menor de edad tenía movilidad reducida

Entre las incógnitas que aún debe dilucidar la PDI está el cómo llegó al niño a la piscina, ya que se trataba de un pequeño que tenía movilidad reducida.

De acuerdo con lo precisado, el niño de 5 años tenía un 77% de discapacidad y dependía de una silla de ruedas para movilizarse.

Por otra parte, según informó 24 Horas, este lunes el Ministerio Público formalizó a las dos mujeres a cargo del menor por el delito de homicidio por omisión.

Tanto la directora del jardín infantil, de 41 años de edad, como la asistente, de 35, quedaron en prisión preventiva.