Los motivos detrás de la decisión del ministro Arrau para pedir la salida de sus subsecretarios

Quienes dejaron sus cargos son el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana.

AGENCIA UNO.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó este martes que le pidió la renuncia a dos subsecretarios de su cartera, los que habían sido nombrados por la exsecretaria de Estado, Trinidad Steinert.

Según precisó la autoridad, y luego de varios días de evaluar la medida, decidió solicitarles la dimisión al subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana.

El titular de la cartera les comunicó esta mañana su determinación a las ahora ex autoridades, de acuerdo con lo confirmado desde el Ministerio de Seguridad.

Los motivos de Arrau para pedir la renuncia de los subsecretarios

Respecto de los motivos que tuvo para tomar la decisión, desde su entorno se planteó que se enmarcan en el sello que desea imprimirle a su gestión de seguridad.

La decisión del ministro Arrau se conoció un día después de la Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast en el Congreso en Valparaíso.

Parte importante de las palabras del mandatario estuvieron dedicadas al tema de la seguridad, en una semana en que la materia cobrará especial relevancia.

Lo anterior, debido a que el ministro Arrau informará este martes el plan de seguridad del Gobierno en el Senado, mientras que mañana lo hará en la Cámara de Diputados.

Desde que asumió en reemplazo de Steinert, Martín Arrau ha sostenido múltiples reuniones tanto con autoridades como con exautoridades vinculadas al tema de la seguridad.

En cuanto a los nombres de los nuevos subsecretarios, se ratificó que la autoridad está evaluando varias alternativas y que en los próximos días dará a conocer quiénes serán.