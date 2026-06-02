Panel Ciudadano-UDD: 37% evaluó positivamente la primera Cuenta Pública de Kast

El estudio, además, dio cuenta de cuáles fueron los anuncios mejor evaluados y cómo fueron recibidos.

La encuesta Panel Ciudadano-UDD quiso saber la percepción que dejó lo que fue la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, la que se llevó a cabo este lunes 1 de junio en el Salón de Honor del Congreso.

Entre quienes se sometieron al estudio, un 37% la evaluó de manera positiva -un 14% la calificó de “muy buena” y un 23% “buena”-, un 34% aseguró que fue regular” y un 29% de manera negativa -18% “mala” y 11% “muy mala”-.

Panel Ciudadano también quiso saber el respaldo con el que fueron recibidas las medidas más importantes que anunció Kast en la Cuenta Pública 2026.

Por ejemplo, un 70% se mostró de acuerdo con la creación del Registro de Vándalos y un 72% está a favor de modificar el Sistema de Admisión Escolar para incorporar el mérito académico y una mayor capacidad de elección de los padres.

Dentro de los anuncios que más “gustaron” están las cárceles de alta seguridad (16%), el Registro de Vándalos (15%), Bono de $30.000 por hijo para familias vulnerables (13%), Sala Cuna Universal (11%), Reforma a la admisión escolar (10%).

En la otra vereda, el que más molestó con un 20% fue el de la Reforma a la Ley Indígena, con el fin de retirar restricciones al uso y venta de las tierras, permitiendo incluso su hipoteca.