Alerta Ambiental en la RM: qué medidas rigen y las patentes con restricción vehicular este martes 2 de junio

Las fiscalizaciones destinadas a comprobar que la ciudadanía cumpla con las medidas están a cargo de Carabineros y funcionarios de la Seremi de Salud y de los municipios.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana confirmó que decretó Alerta Ambiental para este martes 2 de junio, debido a la mala calidad del aire en la capital, por lo que hay cambios en la restricción para aquellos vehículos que no cuentan con sello verde.

Según lo detallado, la medida se adoptó tras la recomendación en ese sentido por parte de la Seremi del Medio Ambiente.

De acuerdo con lo que explicó la autoridad regional, la decisión busca proteger la salud de los habitantes de la región.

En esa línea, desde la delegación llamó a la ciudadanía a respetar las restricciones impuestas en esta jornada debido al episodio.

Las medidas por la Alerta Ambiental en la Región Metropolitana

A raíz de esta nueva Alerta Ambiental en la RM, la autoridad recordó que está absolutamente prohibido prender calefactores a leña y derivados de madera (excepto pellets) en toda la región.

Además, tampoco se pueden realizar quemas agrícolas, disposición que está vigente desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre.

En esa línea, confirmó que las fiscalizaciones destinadas a comprobar que la ciudadanía cumpla con las medidas estarán a cargo de Carabineros y funcionarios de la Seremi de Salud y de los municipios.

De igual forma, se llamó a la población a no hacer actividades físicas intensas al aire libre, “particularmente durante las horas de mayor contaminación“.

Restricción vehicular este martes 2 de junio

Cabe consignar que este martes 2 de junio la restricción vehicular se aplica de acuerdo al calendario dispuesto por el Ministerio de Transportes, salvo para los vehículos que no cuentan con sello verde.

A fin de evitar las multas, los conductores deben estar atentos a los dígitos de las placas patentes que tienen prohibido circular en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto entre las 07:30 y las 21:00 horas.

En el caso de los automóviles, station wagons y similares con sello verde, no pueden circular este lunes los vehículos cuyas patentes finalicen en los dígitos 0 y 1.

Para aquellos vehículos sin sello verde, la restricción aplica a todos los dígitos del 0 al 9 dentro del anillo Américo Vespucio.

Por su parte, para aquellos sin sello verde, la restricción vehicular rige para los que tienen patentes terminadas en los dígitos 0, 1, 2 y 3 fuera del anillo Américo Vespucio.

En tanto, las motos con los dígitos finalizados en 0 y 1 tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

En cuanto a los buses sin sello verde, la prohibición de circular se aplicará entre las 10:00 y 16:00 horas y afecta a las patentes finalizadas en 0, 1, 2 y 3.

Por último, los camiones sin sello verde tendrán restricción vehicular dentro del anillo Américo Vespucio desde las 10:00 y hasta las 18:00 horas, también para los dígitos 0, 1, 2 y 3.