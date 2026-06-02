Quién es el ejecutivo bancario detenido en medio de megaoperativo contra el Tren de Aragua

La Operación Tokio buscaba desarticular un brazo armado de la organización criminal que operaba en la capital.

Un ejecutivo del Banco Santander fue detenido en esta jornada, en el marcado de la denominada Operación Tokio, un megaoperativo que buscaba desbaratar un brazo extorsivo del Tren de Aragua en Chile.

La Policía de Investigaciones (PDI) junto a la Fiscalía Sur llegaron hasta las dependencias de la sucursal ubicada en calle Agustinas, en Santiago Centro, luego de que detectaran movimientos bancarios en dicha sucursal, desde el cual la banda enviaba dinero a Colombia.

El ejecutivo de dicho banco es quien habría estado a cargo de realizar los envíos de dinero al extranjero, el cual se obtenía tras extorsionar a dueños de locales nocturnos.

El sujeto detenido fue identificado como José Carlos Pérez Asencio, de nacionalidad venezolana. Según sus redes sociales, en el banco, al cual llegó 2019, cumplía el rol de ejecutivo de recuperaciones.

Cómo operaba este brazo del Tren de Aragua

El megaoperativo contra el Tren de Aragua dejó un saldo de 18 detenidos, entre ellos el ejecutivo del Banco Santander, quienes habrían cometido delitos como extorsiones, trata de personas con fines de explotación sexual y contrabando de vehículos a Venezuela, entre otros ilícitos. Esto, en el marco de una operación de lavado de activos y mercados ilegales.

Este brazo armado de la organización criminal se desempeñaba de forma engañosa como una productora de eventos. Por algunas noches, obligaban a dueños de seis locales nocturnos del Barrio Bellavista a entregar el control de sus negocios.

Así podían realizar fiestas, obteniendo dinero gracias a la venta de entradas y droga, el cual enviaban a una cárcel en Colombia en la cual se encuentra Carlos El Bobby Gómez, uno de los líderes de la banda.