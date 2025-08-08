¿Lloverá para el Día del Niño? revisa las bajas temperaturas que tendrá Santiago

El cambio en el clima que experimentará la capital se debe a la llegada de vaguadas costeras provenientes del norte.

Este fin de semana estará marcado no solo por las celebraciones del Día del Niño, sino también por un notorio descenso en las temperaturas y cielos nublados en la zona central del país.

Según informó Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para este viernes se espera una máxima de 22°C, pero mañana sábado los termómetros caerán hasta los 14°C, y el domingo no se superarán los 17°C, manteniéndose el cielo cubierto.

Según informó el experto, este cambio se debe a la llegada de vaguadas costeras provenientes del norte, que también impactarán en la zona sur, alcanzando incluso la Región del Biobío.

Un pronóstico similar realizó el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, quien indicó que para mañana se espera que el día “cambie notoriamente el panorama porque toda la nubosidad baja ingresará desde la costa hacia la Región Metropolitana”.

“Por esta razón, la mínima se moverá a 8°C y solo tendremos 14°C de máxima. Será un día fresco, con índice UV en categoría baja”, añadió.

En esa línea, Leyton detalló que el domingo 10 de agosto Santiago tendrá “una mañana abrigada, porque amanecerá con muchas nubes, las cuales se disiparán en la tarde. Nos dejará un ambiente moderadamente templado con 7°C y 18°C”.

Mientras que el lunes 11 de agosto “estaremos entre nubes y sol, con una máxima probable de 22°C, ambiente templado y abundante nubosidad alta, pero una capa bien delgada. Ya para el martes avanzaremos con cielo nublado, mínima de 7°C y máxima de 20°C”.

Consultado sobre cuándo regresarán las lluvias a la capital, Leytón afirmó que “hacia el fin de semana siguiente está la probabilidad de no más del 10% a 15% de que algo ocurra”.

“Se vislumbra que la próxima semana saldremos de esta extrema estabilidad en Santiago; sin embargo, estamos lejos de eso por lo que hay que esperar”, explicó el experto.