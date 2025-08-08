Más de 80 mil libros gratuitos: cómo se usa la Biblioteca Pública Digital

La Biblioteca Pública Digital (BPDigital) es una plataforma gratuita impulsada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que permite a cualquier persona poder acceder a una colección de más de 80 mil libros, audiolibros y revistas, desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a internet.
Su objetivo es democratizar el acceso a la lectura y fomentar el hábito lector en la población, sin importar su ubicación geográfica ni su situación económica. La plataforma está disponible tanto en su sitio web como en una aplicación móvil, lo que facilita aún más su uso.
El servicio funciona como una biblioteca tradicional, pero en formato digital, ya que los usuarios pueden pedir prestados los libros por un plazo determinado, y una vez vencido ese tiempo, el acceso al archivo se bloquea automáticamente, liberando el cupo para otros lectores.
El catálogo incluye literatura chilena e internacional, textos académicos, novelas juveniles, infantiles y mucho más. Además, no tiene costo de inscripción ni de uso, lo que la convierte en una herramienta muy valiosa para estudiantes, docentes, investigadores y cualquier persona que quiera leer sin pagar.
Más de 80 mil libros gratuitos: así puedes usar la Biblioteca Pública Digital
Los libros descargados desde la Biblioteca Pública Digital se prestan por un período de 14 días, y es posible renovar el préstamo por 7 días adicionales, siempre que haya una copia disponible en ese momento.
Para poder acceder a la Bibliotecas Pública Digital debes realizar los siguientes pasos:
- Registrarse en la Biblioteca Pública Digital en ESTE LINK y hacer clic en el botón de Registrarse, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
- Completa un formulario con tus datos personales: RUT, nombre completo, correo electrónico, país de origen y una contraseña.
- Después de enviar la información, recibirás un correo de verificación para activar tu cuenta. Una vez activada, podrás buscar el libro que deseas leer utilizando el buscador del sitio.
- Si el título está disponible, solo debes hacer la reserva y comenzar a disfrutar la lectura de forma totalmente gratuita.