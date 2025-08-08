Más de 80 mil libros gratuitos: cómo se usa la Biblioteca Pública Digital

La Biblioteca Pública Digital (BPDigital) es una plataforma gratuita impulsada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que permite a cualquier persona poder acceder a una colección de más de 80 mil libros, audiolibros y revistas, desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a internet.

Su objetivo es democratizar el acceso a la lectura y fomentar el hábito lector en la población, sin importar su ubicación geográfica ni su situación económica. La plataforma está disponible tanto en su sitio web como en una aplicación móvil, lo que facilita aún más su uso.

El servicio funciona como una biblioteca tradicional, pero en formato digital, ya que los usuarios pueden pedir prestados los libros por un plazo determinado, y una vez vencido ese tiempo, el acceso al archivo se bloquea automáticamente, liberando el cupo para otros lectores.

El catálogo incluye literatura chilena e internacional, textos académicos, novelas juveniles, infantiles y mucho más. Además, no tiene costo de inscripción ni de uso, lo que la convierte en una herramienta muy valiosa para estudiantes, docentes, investigadores y cualquier persona que quiera leer sin pagar.

Más de 80 mil libros gratuitos: así puedes usar la Biblioteca Pública Digital

Los libros descargados desde la Biblioteca Pública Digital se prestan por un período de 14 días, y es posible renovar el préstamo por 7 días adicionales, siempre que haya una copia disponible en ese momento.

Para poder acceder a la Bibliotecas Pública Digital debes realizar los siguientes pasos: