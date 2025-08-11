Anuncian precipitaciones y bajas temperaturas en Santiago: revisa cuándo lloverá en la capital

Esta semana habrán chubascos intermitentes, acompañados de bastante frío.

Según los pronósticos meteorológicos, este viernes 15 de agosto, que es feriado por la celebración de la Asunción de la Virgen, se espera que Santiago reciba lluvias y bajas temperaturas.

De acuerdo al periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, las precipitaciones se deben por la llegada de una baja segregada, también conocida como núcleo frío en altura.

“Tendremos una semana que estará marcada hasta el jueves por altas temperaturas, las nubes altas y este núcleo frío o baja segregada que podría dejar chubascos el día viernes”, explicó el experto.

En ese contexto, Sepúlveda indicó que “en sectores de cordillera y precordillera de Los Andes está la posibilidad de que caiga más agua, que por ejemplo en sectores del valle. Hay mayores probabilidad en sectores de la cordillera costa, que en el litoral mismo”.

“Esos chubascos estarían durante el día viernes con intermitencia, sin ser persistentes. Tendríamos esas precipitaciones con bastante frío, entre 7°C y 13°C, si consideramos los días que tenemos antes”, aseguró.

“Al ser una baja segregada es muy errático, pues incentiva la generación de nubosidad de tormentas. Son nubes que pueden tener algunos kilómetros en su base, que es donde pueden dejar algún chaparrón”, concluyó Sepúlveda.

Pronóstico del tiempo para Santiago

De acuerdo a Meteored, las temperaturas para Santiago durante esta semana serán: