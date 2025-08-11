La empresa dio a conocer que recibió más de 500 propuestas enviadas por personas de distintas edades y regiones de Chile.

Metro de Santiago ya definió los seis diseños finalistas para su concurso Tarjeta Bip! del futuro, en el que los participantes compartieron su visión sobre cómo imaginan el Metro dentro de 50 años.

Actualmente, la elección del diseño ganador está en manos del público, que podrá votar por su favorito a través de una plataforma en línea y ganar un significativo premio.

Elige la tarjeta Bip! del futuro: cómo participar y cuáles son los premios

Para participar en la votación, debes acceder a ESTE LINK, seleccionar el diseño que más te guste y completar un formulario con tus datos.

Al emitir tu voto, quedarás automáticamente inscrito en el sorteo de tarjetas Bip! de la edición conmemorativa por los 50 años de Metro de Santiago.

A continuación, te mostramos los diseños que están compitiendo para convertirse en la próxima Bip! del futuro:

Quienes emitan su voto no solo contribuirán a elegir el diseño que se imprimirá en miles de tarjetas, sino que además tendrán la oportunidad de ganar un exclusivo set conmemorativo que reúne las 13 tarjetas de colección creadas para esta celebración.