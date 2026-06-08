Urruticoechea (PNL) asegura que AC contra Grau será aprobada y apunta al Senado: “Espero que tengan la misma conciencia que la Cámara”

A horas de que se presente la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por inconsistencias en el manejo de las finanzas públicas, el jefe de bancada del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urruticoechea, sostuvo que cuentan con los votos necesarios para que se apruebe e hizo un llamado al Senado.

“Faltó a la probidad y a la transparencia al presentar un texto financiero con inconsistencias y maquillado, a pesar de las advertencias del CFA, el FMI y la Dipres. Segundo, podríamos decir que violó la Ley de Administración Financiera al presentar un informe donde no se ajustan la deuda y el déficit, ignorando más de diez mil millones de dólares sin ninguna explicación”, sostuvo.

“Ignoró que los gastos deben estar financiados en el presupuesto, ignorando más de ocho millones de dólares en el reajuste del sector público. Y por último, podríamos decir que no coordinó el informe a plazo medio con la ley de presupuestos del año 2026, subestimando un punto del PIB, lo que se traduce en cuatro mil millones de dólares”, acusó.

Al ser consultado sobre el respaldo que tiene esta arremetida, aseveró que “hay un apoyo generalizado, muy importante de independientes e independientes de izquierda. También una sumatoria de firmas que van desde el PDG, RN, Partido Republicano y el PNL. Hay mucha conciencia en los diputados de que estos actos del exministro Grau no deben quedar impunes”.

“Tengo un convencimiento de que en la Cámara Baja va a ser aprobada la acusación constitucional. Lo que nos debe preocupar es cómo va a actuar la Cámara Alta y espero que tengan la misma conciencia y la misma lealtad con el país como la ha tenido o la va a tener la Cámara Baja“.