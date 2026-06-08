Incluye presidio perpetuo: las condenas que recibieron los culpables del asesinato de ciudadano francés en Chicureo

El homicidio de Dimitri Weiler ocurrió el pasado mes de febrero de 2025.

El Tribunal Oral en lo Penal de Colina dio a conocer las condenas para los cinco involucrados en el homicidio del ciudadano francés Dimitri Weiler, ocurrido en febrero de 2025 en Chicureo.

Esto, luego de que el pasado 27 de mayo, un adulto y cuatro adolescentes fueron declarados culpables de los delitos de robo calificado con homicidio y lesiones graves.

Santiago Borgoño Leyton, el único adulto de este grupo, fue condenado a presidio perpetuo simple. Con ello, recién a los 20 años podrá acceder a beneficios carcelarios.

Otra de las condenas que se dictó por el crimen del ciudadano francés en Chicureo fue a un adolescente de 16 años, quien deberá cumplir cinco años de internación cerrada.

En tanto, los otros tres jóvenes, que tenían 16 y 17 años cuando ocurrió el crimen, deberán cumplir 10 años de internación en régimen cerrado.

La reacción de la Fiscalía

Tras conocer la decisión del tribunal, Gonzalo Álvarez, fiscal de Chacabuco, declaró que “para la Fiscalía es destacable el hecho de que el tribunal ha adherido la tesis del Ministerio Público en orden a establecer como autores directos de los cinco acusados respecto al delito, esto es robo calificado con el homicidio del señor Dimitri Weiler”.