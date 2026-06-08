CFA insiste en sus reparos a la megarreforma: “Presenta déficits fiscales al menos hasta el 2031”

El organismo advirtió que la iniciativa que impulsa el Gobierno de Kast podría afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Ante la Comisión de Hacienda del Senado, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) reiteró sus reparos a la Ley de Reconstrucción Nacional, o megarreforma.

En la instancia, pese a que el organismo destacó que la iniciativa impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast incluya medidas que buscan impulsar el crecimiento económico y promover una mayor eficiencia del gasto público, advirtió que podría afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

“El informe financiero del proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta el 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, pese a que proyecta superávit en el largo plazo (…) esto cobra particular relevancia en el contexto de un nuevo escenario fiscal, en donde no hay holguras fiscales y la incertidumbre es elevada“, indicó el CFA sobre la megarreforma.

En esa misma línea, precisaron que “compromete gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que los efectos positivos dependen de ingresos futuros más inciertos asociados al crecimiento, lo que podría traducirse en un deterioro del balance fiscal si este no se materializa en la magnitud y velocidad estimadas”.

“Los informes financieros N° 93, 97 y 120, publicados entre mayo y junio, introdujeron modificaciones posteriores que alteraron el resultado fiscal del proyecto de ley. En conjunto, los cambios implican un deterioro del balance fiscal de 0,1 pp del producto interno a bruto a partir del segundo año, respecto del proyecto de ley original”, señaló.

El “descalce” de la megarreforma

El CFA destacó que uno de los riesgos que tiene la megarreforma es el desfase entre los costos y beneficios fiscales. En ese sentido explicó que los menores ingresos tributarios y los mayores gastos asociados al proyecto se concretarían desde los primeros años de vigencia. En tanto, los beneficios derivados de un mayor crecimiento económico son inciertos y se producirían de manera gradual.

“Este descalce podría resultar en un valor presente del proyecto de ley distinto y afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas (…) De no materializarse parcial o totalmente los mayores ingresos proyectados por la vía del crecimiento, podría observarse un deterioro fiscal adicional al del escenario del informe financiero“, señaló el organismo.