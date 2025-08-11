Enel anuncia cortes de luz en varias comunas de Santiago: revisa los sectores que serán afectados este lunes

La empresa informó que la suspensión del servicio durará al menos siete horas.

La compañía Enel informó sobre nuevos cortes de luz programados para este lunes 11 de agosto en seis comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la empresa, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete horas en determinados sectores.

Además, Enel destacó en su sitio web que “los cortes de luz programados son informados con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades con tiempo”.

Si deseas saber si tu domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ. Allí encontrarás todos los detalles necesarios.

Enel anuncia corte de luz en Santiago: revisa los sectores que serán afectados este lunes

Quilicura: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Quilicura: Desde las 09:30 a 13:30 horas.

Estación Central: Desde las 10:30 a 16:30 horas.

Maipú: Desde las 10:00 a 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:30 a 16:30 horas.

Las Condes: Desde las 11:30 a 12:30 horas.

La Reina: Desde las 10:00 a 17:00 horas.

Junto a ello y en caso de que la suspensión del servicio afecten directamente a personas electrodependientes, puedes comunicarte a los siguientes números para recibir asistencia: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.