¿Feriado del 15 de agosto es irrenunciable? Así funcionará el comercio este viernes

Revisa todo lo que debes saber sobre este feriado y cómo funcionarán los supermercados y malls en aquel día.

El calendario tiene marcado un nuevo feriado para esta semana: el viernes 15 de agosto, situación por la cual muchos se preguntan… ¿Es irrenunciable? y ¿Cómo funcionará el comercio?

A diferencia del último feriado que cayó un miércoles, en esta ocasión el día festivo permitirá a los trabajadores disfrutar de un fin de semana largo, por lo que se espera que muchos salgan de la Región Metropolitana.

Por qué es feriado el 15 de agosto y cómo funcionará el comercio

El viernes 15 de agosto se conmemora el Día de la Asunción de la Virgen. Lo anterior, nace a raíz de la creencia católica de que la Virgen María, madre de Jesús, fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrenal. Esta celebración religiosa fue proclamada como dogma de fe en 1950 por el Papa Pío XII.

Este día festivo no está categorizado como irrenunciable, por lo que el comercio funcionará de forma habitual durante aquella jornada, ya que no hay restricciones legales que exijan su cierre.

De esta forma, recintos como supermercados, centros comerciales, entre otros, deberían mantener su horario regular, aunque algunos establecimientos suelen contar con horarios diferenciados para los días festivos, por lo que esto dependerá de cada local.

Los próximos feriados que aparecen en el calendario

Tras el feriado del 15 de agosto, los festivos que se avecinan tienen que ver con una de las fechas más esperadas del año: las Fiestas Patrias. Este 2025, el 18 y 19 de septiembre caerán en los días jueves y viernes, respectivamente.

Revisa cuáles son los días de descanso que restan en el calendario de 2025 en Chile: