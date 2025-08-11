Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: esta es la fecha de pago para los pensionados

Esta ayuda económica tiene por objetivo poder apoyar a los adultos mayores a enfrentar los gastos propios de estas fechas.

El aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 para pensionados es un beneficio económico que otorga el Estado a los jubilados del sistema previsional durante el mes de septiembre, con motivo de la celebración del 18 de septiembre.

Esta ayuda económica tiene por objetivo poder apoyar a los adultos mayores a enfrentar los gastos propios de estas fechas, como la compra de alimentos tradicionales o la participación en actividades festivas.

Este beneficio está destinado a pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), de las Cajas de Previsión, del sistema de AFP que reciben Pensión Garantizada Universal (PGU), entre otros.

¿Quiénes reciben el aguinaldo de Fiestas Patrias 2025?

Pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados o pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados o pensionadas de las leyes de Exonerados Políticos, Ley Nº 19.234.

Pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744.

Pensionados o pensionadas de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS).

Pensionados o pensionadas de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).

Pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro que, al 31 de agosto de 2023, además reciben el beneficio de PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

Beneficiarios y beneficiarias del Subsidio de Discapacidad.

Cuál es el monto del aguinaldo para pensionados

Según lo informado por el IPS en su página web, el aguinaldo de Fiestas Patrias correspondiente al año 2025 será de $25.280. Sin embargo, este valor puede subir si el beneficiario cuenta con cargas familiares debidamente acreditadas.

Para recibir este incremento, las cargas deben estar inscritas antes del 29 de agosto de 2025. Si se cumple con este requisito, se añadirán $12.969 extra por cada carga familiar reconocida.

Esta es la fecha de pago para el aguinaldo de Fiestas Patrias

De acuerdo a la información del IPS, el monto se entrega de manera automática junto con la pensión del mes de septiembre, sin necesidad de postulación, por lo que la fecha de pago está prevista para el viernes 29 de agosto.