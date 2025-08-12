Casi $700 mil entrega el Bono Mujer Trabajadora: revisa la fecha del pago de agosto

Esta ayuda busca apoyar a las mujeres trabajadoras para que puedan organizar mejor sus finanzas.

El Bono Mujer Trabajadora (BTM), es una de las principales ayudas económicas que entrega el Estado y se espera que en las próximas semanas se realice el pago correspondiente a la modalidad anual, con un monto que puede superar los $678 mil.

Esta ayuda busca apoyar a las mujeres trabajadoras para que puedan organizar mejor sus finanzas. El beneficio se puede recibir de dos formas, de manera mensual o una vez al año.

En la modalidad anual, que debería entregarse próximamente, las beneficiarias pueden recibir hasta $678.028, siempre que su renta bruta anual no supere los $7.948.180.

Por otro lado, si se opta por el pago mensual, el monto puede llegar hasta $42.377, siempre y cuando la renta bruta mensual sea inferior a $662.348.

Cuáles son los requisitos

Si eres trabajadora dependiente, regida por el Código del Trabajo, debes:

Tener entre 25 y 59 años de edad (59 años con 11 meses).

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que percibas el bono. Para 2025, si recibes el beneficio a través de pagos provisionales mensuales, debes acreditar una remuneración bruta inferior a $662.348 mensuales.

Estar al día en el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud en el período en que se te concede el bono.

No trabajar en una institución del Estado o en una empresa que tenga participación pública superior al 50%.

No registrar solicitudes pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven.

También son beneficiarios los empleadores y empleadoras de las trabajadoras dependientes que cumplen con los requisitos mencionados. El pago de la parte del bono que les corresponde a los empleadores o empleadoras será mensual.

Si eres trabajadora independiente, debes:

Tener entre 25 y 59 años de edad (hasta 59 años con 11 meses).

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que se te concede el bono.

Acreditar que el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud se encuentran al día durante el año calendario en que se te concede el bono.

Acreditar tus rentas a través del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el año calendario en que solicitas el beneficio.

Bono Mujer Trabajadora: revisa la fecha del pago de agosto

Desde ChileAtiende confirmaron que el pago anual del Bono Mujer Trabajado se realizará el jueves 28 de agosto. “El pago anual correspondiente a las rentas 2024 se realizará el 28 de agosto de 2025”, publicaron en sus redes sociales.