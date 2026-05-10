Encuesta Cadem: aprobación del presidente Kast se recupera y sube cuatro puntos al 42%

Después de varias semanas, el respaldo al mandatario logró subir. En esta oportunidad fueron cuatro puntos, superando la barrera del 40%.

Después de varias semanas, la encuesta Cadem informó de una recuperación en la aprobación del presidente José Antonio Kast. En esta oportunidad fueron cuatro puntos los que aumentó, pasando de 38% a 42%. En la otra vereda, la desaprobación descendió en tres puntos, de 56% a 53%.

Los principales factores para respaldar la gestión del mandatario es que ha tomado decisiones de manera valiente, aunque sean impopulares (51%); y apoya una idea de gobierno con foco en crecimiento, seguridad e inmigración (46%).

En tercer lugar quedó el Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Económico con un 33%, el cual está en plena discusión en el Congreso.

En tanto, las principales razones para no respaldarlo son la reforma tributaria y la disminución del impuesto a las empresas (53%), junto con el recorte del gasto fiscal (35%).

Además de las cifras de aprobación y desaprobación del presidente Kast, la encuesta Cadem consignó que un 42% (+6pts) cree que el futuro del país que va por buen camino frente a 53% (+1pto) que cree que va por mal camino.

Además, 45% (+3pts) tiene expectativas positivas sobre el futuro y un 20% (+4pts) considera que la economía está progresando. Eso sí, las expectativas de empleo se mantienen bajas en 15% (+4pts) y las de consumo llegan a 21% (-2pts), este es el peor nivel desde mayo del 2024.