Fin de semana largo: vuelve el Peaje a Luca pero con algunas excepciones

El viernes 15 de agosto se conmemora el feriado religioso de la Asunción de la Virgen, por lo que se proyecta que alrededor de 422.169 vehículos saldrán desde la capital.

Este fin de semana largo se volverá a aplicar el beneficio del Peaje a Luca en algunas rutas que conectan con la Región Metropolitana, con el fin de incentivar los viajes en horarios de menor congestión vehicular.

Según informaron las autoridades, los mayores flujos de salida se esperan entre las 13:00 y 23:00 del jueves 14, y entre las 7:00 y 15:00 del viernes 15. En tanto, el retorno más intenso está previsto para el domingo 17, entre las 12:00 y las 23:00 horas.

Ante este escenario, el Peaje a Luca se aplicará en los peajes Lo Prado y Zapata, en la Ruta 68, y en Las Vegas, en la Ruta 5 Norte. Sin embargo, esta vez no se incluirá el peaje Angostura de la Ruta 5 Sur dentro del beneficio.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, hizo un llamado a los conductores a organizar sus desplazamientos con anticipación y a manejar con responsabilidad.

“Lamentablemente, hemos visto un aumento de los siniestros en las carreteras. Están las fiscalizaciones de Carabineros, las medidas que adoptan las concesionarias, pero lo más importante es la responsabilidad y autocuidado de cada conductor”, indicó.

Vuelve el Peaje a Luca pero con algunas excepciones

La concesionaria Autopista Nueva Aconcagua, parte del Grupo VíasChile, implementará un plan especial de contingencia en la Ruta 5 Norte (tramo Santiago–Los Vilos), el cual incluye la reducción del valor del peaje, en línea con lo dispuesto por el MOP.

El peaje Las Vegas, en la Ruta 5 Norte, tendrá una tarifa de $1.000 para autos y camionetas durante los siguientes horarios:

Jueves 14 de agosto , entre las 07:00 y 13:00 horas

, entre las Viernes 15 de agosto , de 07:00 a 10:00 horas

, de Domingo 17 de agosto, en el regreso, también de 07:00 a 13:00 horas

Para los camiones de dos o más ejes, se aplicará un 50% de descuento en el mismo peaje entre la medianoche y las 07:00 horas los días jueves 14, viernes 15 y domingo 17, en ambos sentidos.

Restricciones al tránsito de camiones y horarios con mayor flujo: