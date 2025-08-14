Cómo postular a las ofertas de trabajo de Carabineros con sueldos de $2 millones

Las vacantes incluyen cargos administrativos, técnicos y profesionales, como contador auditor, asesor jurídico, trabajador social, administrativos, personal de mantención, entre otros.

Carabineros de Chile anunció la creación de nuevas ofertas de trabajo para contratar personal civil en su institución, con vacantes disponibles en al menos ocho regiones del país.

El proceso busca incorporar a 19 nuevos trabajadores en diversos cargos, con remuneraciones brutas que van desde los $607.040 hasta los $2.037.429.

Entre las ofertas de trabajo ofrecidas se incluyen puestos como contador auditor, asesor jurídico, dos auxiliares contables, un trabajador social, seis administrativos, un estafeta, personal de mantención de cuarteles, un archivero, un cocinero, un telefonista y un encargado de evaluación y coordinación de proyectos.

“Este llamado forma parte de la política institucional de fortalecimiento de las capacidades administrativas y técnicas de la institución, incorporando profesionales y técnicos que apoyen la labor operativa de Carabineros en distintas áreas”, informaron desde Carabineros a través de un comunicado.

Ofertas de trabajo de Carabineros

Administrativo Autoridad Fiscalizadora OS10 Prefectura Talca: $830.296.

Auxiliar Contable, Tarapacá: $1.042.432.

Auxiliar Contable, Departamento Fomento Equino: $830.296.

Asesor Jurídico, Dirección de Bienestar: $1.760.200.

Servicio de Mantención de Cuartel, 24ª Comisaría Melipilla: $836.296.

Administrativo, 24ª Comisaría Melipilla: $830.296.

Administrativo, Prefectura Magallanes: $1.201.296.

Auxiliar Social, Prefectura Linares: $830.296.

Estafeta, Prefectura Talca: $607.049.

Contador Auditor, Subcontraloría Sur: $2.037.429.

Telefonista, 9ª Comisaría Guardia del Congreso Nacional: $607.040.

Cocinero, 7ª Comisaría de Fuerzas Especiales Valparaíso: $892.799.

Administrativo, Prefectura Viña del Mar: $830.296.

Carpintero, zona Valparaíso: $830.296.

Evaluador y Coordinador de Proyectos, zona Valparaíso: $1.760.200.

Administrativo, 3ª Comisaría Los Andes: $830.296.

Administrativo, Comisaría La Ligua: $830.296.

Mantención de Cuartel, zona Coquimbo: $883.330.

Archivero, zona Los Lagos: $909.847.

Cómo postular a las ofertas de trabajo de Carabineros con sueldos de $2 millones

Si te interesa alguna de las vacantes, debes ingresar al Sistema de Postulaciones de Carabineros a través de ESTE LINK y seguir las instrucciones paso a paso.

Para postular, necesitas iniciar sesión con tu ClaveÚnica y completar los datos requeridos según el cargo al que quieras optar.

El período de postulación estará abierto hasta el domingo 17 de agosto, así que todavía estás a tiempo para postular.