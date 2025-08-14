Según la normativa, quienes trabajen en el feriado deben recibir un pago adicional como compensación.

Este viernes 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen, una fecha que figura como feriado en el calendario nacional y que al caer viernes, se transforma en un fin de semana largo, por lo que muchos se preguntan cuál será el horario de funcionamiento de los supermercados.

En esta ocasión no hay razón para preocuparse, ya que este feriado no es irrenunciable, lo que significa que el comercio podrá funcionar de manera habitual, y muchos locales mantendrán sus puertas abiertas.

Junto a ello, y de acuerdo a la normativa vigente, algunos trabajadores deberán cumplir con sus turnos, las empresas están obligadas a compensar esas horas laboradas con un pago adicional, dado que se trata de un día festivo.

Supermercados en fin de semana largo: ¿abrirán en horario normal?

Revisa el funcionamiento de los supermercados durante este fin de semana largo:

Unimarc: mantendrá su horario habitual, atendiendo hasta las 21:30 horas.

Jumbo: también abrirá en su horario regular en todos sus locales, con cierre a las 21:00 horas.

Tottus: confirmó que operará con normalidad y se puede consultar el detalle específico de cada local en su sitio web.

Santa Isabel: atenderá sin modificaciones en su horario, cerrando a las 21:00 horas en todas sus sucursales.

Líder: indicó que abrirá en su horario de siempre, desde las 8:00 hasta las 21:00 horas.

En cuanto a los centros comerciales, Cenco Malls, Parque Arauco y Mall Plaza también funcionarán con horarios habituales.