Cómo participar en el sorteo de 170 gift cards de $170 mil de BancoEstado

Los premios no se entregarán en dinero en efectivo, sino en tarjetas especiales que podrán ser utilizadas exclusivamente en supermercados.

Con motivo de su aniversario número 170, BancoEstado lanzó una promoción especial para sus clientes que contempla el sorteo de 170 gift cards de $170.000 cada una.

En alianza con Visa, la entidad bancaria más grande del país informó que los premios no se entregarán en dinero en efectivo, sino en gift cards o tarjetas especiales que podrán ser utilizadas exclusivamente en supermercados que participen en la campaña. De esta forma, los ganadores podrán usar el monto en compras de productos de primera necesidad.

Cómo participar en el sorteo de 170 gift cards de BancoEstado

Para participar en el sorteo de las 170 gift cards, los clientes deben hacer compras de al menos $5.000 utilizando tarjetas de crédito Visa BancoEstado, ya sea en sus versiones Visa Smart, Smart+, o Platinum Convenio.

Desde la entidad bancaria recordaron que las tarjetas CuentaRUT no están incluidas en esta promoción. Además, cada compra que cumpla con el monto mínimo aumenta las opciones de ganar, por lo que mientras más transacciones se realicen con las tarjetas válidas, mayores serán las probabilidades.

La campaña estará activa entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2025. El sorteo se llevará a cabo el jueves 9 de octubre.