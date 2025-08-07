Bancos pierden más de 1.300 empleos en un año: caída es sistemática desde enero de 2023

Las cifras se conocen en un momento en que el tema de la generación de empleo preocupa a diversos sectores.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) acaba de actualizar toda la base de estadísticas que permite hacer un zoom a los diferentes aspectos de la industria. Dentro de estos datos, que levanta considerando a todos los actores, el nivel de trabajadores bancarios llama la atención.

Esto debido a la caída que ha tenido el número de ocupados en el segmento y que cayó en un año en más de 1.300 personas. De acuerdo con la información consolidada por la CMF, si en mayo de 2024 se registró un total de 53.467 colaboradores en esta industria, a mayo de 2025 ese número se ajustó hasta las 52.082 personas, con una baja en un año móvil de 1.385 trabajadores.

Caida sistemática de empleos en los bancos

El ajuste viene ocurriendo de manera sistemática los últimos años. El peak de ocupación en los bancos en la última década se anotó en agosto de 2017, cuando se informaron 60.469 personas en esta industria.

Desde enero de 2023 los empleos en los bancos solo han caído. Entonces se informaron 55.015 ocupados en el segmento.

En una década, en tanto —entre mayo de 2015 y mayo de 2025— los puestos de trabajo del sector bancario se ajustaron un 12%, pasando de 58.989 colaboradores en mayo de 2015 a los 52.082 informados el quinto mes del presente año.

Dentro de las dotaciones más grandes a nivel país, el ranking lo lidera BancoEstado con 10.569 trabajadores a mayo, seguido del Banco de Chile, con 9.566 colaboradores y Santander, con 8.241 personas.

En cuanto a las oficinas —una tendencia que ha ido a la baja en la banca de la mano de las atenciones digitales—, quien ha reducido de manera más singificativa la operación es el Banco de Chile, pasando de 256 en mayo de 2024, a 224 en mayo de 2025.

Las cifras se conocen en un momento en que el tema de la generación de empleo preocupa a diversos sectores. En el último reporte entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación nacional se mantuvo en 8,9% en el trimestre móvil marzo-mayo de 2025, generándose solo 141 nuevos puestos de trabajo.

El tema del desempleo ha sido puesto sobre la mesa por todas las campañas presidenciales y fue particularmente llamativo esta semana, pues el comando de Evelyn Matthei difundió una parodia respecto a la gestión de la hoy candidata y ex ministra, Jeanette Jara, en relación al tema, lo que varios de sus adherentes calificaron como una burla.