Secciones
Revista D Newsletters
Buen Dato

Santiago se prepara para el frío: estos son los días en que se esperan hasta -4°C

Las bajas temperaturas se harán sentir hasta el fin de semana.

Gabriela Romo
Gabriela Romo

Esta semana, además de las lluvias, Santiago experimentará un marcado descenso en las temperaturas con tres jornadas que dejarán un intenso frío polar.

Así lo señaló el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, quien anticipó que los días más helados serán el jueves 21 y el viernes 22, debido al ingreso de una masa de aire frío.

Sin embargo, también advirtió que el lunes 18 de agosto presentará condiciones similares, producto de la llegada de una baja segregada que dejará frío polar en gran parte del día.

“La temperatura mínima, la más baja para Santiago, puede estar cerca de los tres hasta cuatro grados bajo cero”, informó Iván Torres, meteorólogo de TVN.

Aunque se espera cielo despejado, las bajas temperaturas en la capital se harán sentir durante el sábado 23 y domingo 24 de agosto. ¿Dónde se notarán más el frío? “En sectores como Tiltil, Polpaico y sus alrededores”, indicó Leyton.

Este panorama también afectará al centro de Santiago y al sector sur de la capital, incluyendo comunas como Buin y Paine.

La principal preocupación está en el ámbito agrícola, ya que con temperaturas tan bajas, pueden generarse problemas a nivel del suelo”, advirtió el meteorólogo.

No obstante, este episodio no será tan relevante como el que se espera para el jueves 21, ya que de acuerdo con el meteorólogo de TVN, Iván Torres, ese día podrían registrarse entre 15 y 30 milímetros de lluvia Santiago, lo que se considera una precipitación de intensidad moderada a fuerte.

Notas relacionadas

Mentorías académicas en las universidades
Opinión

Mentorías académicas en las universidades

Un programa de este tipo refleja un verdadero compromiso de la institución con el desarrollo de sus académicos, y es necesario que cuente con la confianza de las autoridades, quienes deben comprender que los mentores tienen un rol diferente al de las jefaturas, ya que tienen una mayor libertad para poder evaluar el desarrollo personal e institucional de los profesores.

{title} Ignacio Sánchez D.