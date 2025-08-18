A qué hora comenzarán las lluvias este lunes en Santiago

Se estima que este fenómeno climático se prolongará hasta aproximadamente la 1:00 de la madrugada del día martes.

La formación de una baja segregada podría generar lluvias ocasionales en Santiago durante este lunes 18 de agosto, por lo que muchos se preguntan a qué hora comenzarán las precipitaciones en la capital.

Según los reportes, el fenómeno climático se dejaría sentir principalmente durante la tarde y noche en la Región Metropolitana (RM). Sin embargo, no se espera que las lluvias sean intensas como en ocasiones anteriores.

En ese contexto, el meteorólogo de TVN, Iván Torres, señaló que se trataría solo de “goterones”, con una acumulación menor a un milímetro. Al igual que el viernes pasado, la lluvia será leve, localizada y con escasa intensidad.

Junto a ello, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, informó que Santiago “presentará cielos nublados, con algunos chubascos al final de la jornada”.

Asimismo señaló que “este evento no alterará demasiado las condiciones, aunque sí nos dejará una máxima baja, de 14°C”.

Según detalló Leyton, las precipitaciones en Santiago comenzarán “después de las 20:00. No es necesario el paraguas para las personas que lleguen antes de esa hora a sus casas”.

“La noche avanzará con chubascos débiles, que afectarán fundamentalmente a los sectores oriente y nororiente de la capital”, agregó el experto.

Se estima que este fenómeno climático se prolongará hasta aproximadamente la 1:00 de la madrugada del día martes.