Emiten alerta por sistema frontal que provocará marejadas anormales en 14 regiones del país

El oleaje podría generar fuertes rompientes, sobrepasos de agua y daños en la infraestructura costera.

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió una alerta debido a la presencia de marejadas anormales que afectarán distintas zonas del litoral chileno.

En este contexto, el Capitán de Corbeta Felipe Rifo, jefe del centro meteorológico, explicó que un intenso sistema frontal que se desarrollará en las zonas centro y sur del país generará fuerte oleaje tanto en sectores continentales como insulares, comenzando desde el jueves 21 de agosto.

Según detalló, este fenómeno provocará marejadas provenientes del suroeste, que se extenderán desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo también el Archipiélago Juan Fernández.

De acuerdo a la entidad, el oleaje podría generar fuertes rompientes, sobrepasos de agua e incluso daños en la infraestructura costera, especialmente en bahías abiertas hacia esa dirección.

Marejadas anormales por zona y hora de condición más intensa

Golfo de Penas a Golfo de Arauco:

Jueves 21 de agosto (AM) al sábado 23 de agosto.

10:00 a 12:00 hrs. (marea alta).

22:00 a 00:00 hrs. (marea alta).

Golfo de Arauco a Coquimbo:

Jueves 21 de agosto (PM) al sábado 23 de agosto.

09:00 a 11:00 hrs. (marea alta).

21:00 a 23:00 hrs. (marea alta).

Archipiélago de Juan Fernández:

Jueves 21 de Agosto (AM) al sábado 23 de agosto.

09:00 a 11:00 hrs. (marea alta).

21:00 a 23:00 hrs. (marea alta).

Coquimbo a Arica:

Viernes 22 de agosto (AM) al domingo 24 de agosto.

09:00 a 11:00 hrs. (marea alta).

21:00 a 23:00 hrs. (marea alta).

Debido a lo anterior, la autoridad marítima instó a la población a actuar con responsabilidad y precaución, siguiendo las medidas de seguridad vigentes y evitando circular por zonas rocosas del litoral.

Asimismo, se aconseja no ingresar al mar mientras duren las marejadas, y abstenerse de realizar actividades náuticas o deportivas sin contar con la autorización correspondiente.