Enel confirma cortes de luz en 10 comunas de la RM este martes 19 de agosto

Esta interrupción del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y conexión de nuevos clientes, los que podrían extenderse por más de cinco horas seguidas.

La empresa Enel Distribución informó que este martes 19 de agosto se llevarán a cabo cortes de luz programados en algunas comunas de la Región Metropolitana (RM).

Según explicó la compañía, esta interrupción del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y conexión de nuevos clientes, los cuales podrían extenderse por más de cinco horas seguidas.

Enel aseguró que esta medida fue comunicada con anticipación, con el objetivo de que los vecinos puedan tomar precauciones y reducir el impacto de la suspensión del suministro.

En total, son 10 comunas de la RM se verán afectadas por estos cortes programados, los cuales están detallados en el sitio web oficial de Enel bajo la sección de actividades programadas.

Si quieres saber si tu hogar está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel HACIENDO CLIC EN ESTE ENLACE.

Por último, si el corte de luz afecta a personas que dependen de equipos médicos eléctricos, se puede solicitar asistencia especial llamando a los números: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Quilicura: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Cerro Navia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerrillos: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Maipú: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Huechuraba: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 13:30 horas.

Las Condes: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Colina: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.