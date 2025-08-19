Los cuatro beneficios económicos que pueden recibir los cesantes en agosto

La tasa de desocupación en Chile aumentó a un 8,9%, por lo que estos beneficios se vuelven un aporte fundamental.

En Chile, las personas que quedan cesantes pueden acceder a una serie de beneficios económicos destinados a apoyar su sustento mientras buscan un nuevo empleo.

Según a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el último trimestre (marzo-mayo), la tasa de desocupación en Chile aumentó a un 8,9%, por lo que estos beneficios se vuelven un aporte fundamental.



En ese contexto, uno de las principales ayudas es el Seguro de Cesantía, administrado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) que permite a los trabajadores que han perdido su empleo de forma involuntaria recibir pagos mensuales.

A continuación, te detallamos los bonos y beneficios a los que puedes acceder si estás cesante correspondiente al Seguro de Cesantía, Fondo de Cesantía Solidario, Subsidio de Cesantía e Indemnización por término de contrato.

Los cuatro beneficios económicos que pueden recibir los cesantes

Seguro de Cesantía



Es un beneficio económico dirigido a quienes están afiliados a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y cuentan con una Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Para acceder, la persona debe acreditar su situación de cesantía, ya sea mediante el finiquito, una carta de despido, renuncia, un acta firmada en la Inspección del Trabajo, un certificado de esta entidad o una sentencia judicial.

En el caso de contratos indefinidos o trabajadores de casa particular, se exigen al menos 10 cotizaciones (continuas o no) antes del fin del contrato.

Revisa más información EN ESTE LINK.

Fondo de Cesantía Solidario (FCS)



Este fondo, financiado por el Estado y el empleador, entrega apoyo a quienes no tienen dinero suficiente en su Cuenta Individual de Cesantía.



Para acceder es necesario:

Estar desempleado al momento de la solicitud.

No contar con saldo suficiente en la cuenta individual.

Tener al menos 10 cotizaciones pagadas al Fondo Solidario en los últimos 24 meses.

Que las tres últimas cotizaciones sean consecutivas y con el mismo empleador.

Haber terminado el contrato por una causa válida y estar registrado en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE).

Subsidio de Cesantía



Este subsidio entrega una ayuda económica mensual por hasta 360 días a trabajadores y trabajadoras que han perdido su empleo y que no califican para los beneficios del seguro de cesantía.



Para postular, se requiere:

Tener al menos 12 meses de cotizaciones en los últimos dos años.

Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad correspondiente y también en el registro del IPS o de una caja de compensación.

Haber quedado sin trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

El contrato debe haber sido firmado antes del 2 de octubre de 2022 (si fue posterior, se aplica el Seguro de Cesantía de la AFC).

Indemnización por término de contrato



Este beneficio actúa como un complemento o alternativa a la indemnización legal por años trabajados. Es una opción flexible que se puede negociar con el empleador una vez cumplidos siete años de relación laboral. Permite establecer un acuerdo directo para recibir una compensación por el término del vínculo laboral.