Cyber Monday 2025 ya tiene fecha: evento online se extenderá por tres días

Diversos sectores del comercio comenzaron a difundir en sus páginas web la posible fecha del Cyber Monday 2025, uno de los eventos de compras online más esperados del año.

Este evento online es conocido por ofrecer importantes descuentos y promociones en una amplia variedad de productos, marcas y categorías, se realizaría durante tres días consecutivos.

¿Qué es el Cyber Monday?

Comenzó en Estados Unidos durante el 2005, como una extensión del Black Friday, pero enfocado solo en compras online.

Ofrece descuentos y promociones especiales, y el objetivo es fomentar el comercio electrónico, tanto de grandes tiendas como de pequeños comercios.

Cyber Monday 2025 ya tiene fecha: evento online se extendá por tres días

Aunque la fecha oficial aún no ha sido confirmada, el sitio web de Cannon Home indicó que el Cyber Monday 2025 tendría lugar los días lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de octubre.

En cuanto a los horarios, detallan que las ofertas estarán disponibles desde las 00:00 horas del lunes 6 hasta las 23:59 del miércoles 8 de octubre.

Organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), este evento suele llevarse a cabo en el segundo semestre del año y antecede al Black Friday. No obstante, la CCS aún no ha publicado de manera oficial la fecha de esta nueva edición, por lo que se espera una confirmación en los próximos días.

Es importante mencionar que, tanto en 2023 como en 2024, el Cyber Monday se desarrolló entre finales de septiembre y principios de octubre, por lo que las fechas estimadas para 2025 mantienen esa tendencia.