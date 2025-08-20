Ya sean delgadas o gruesas, rectas o rizadas, simples o con salsas, las papas fritas se han ganado un lugar especial en la mesa de millones de personas alrededor del planeta.

Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de las Papas Fritas, una jornada dedicada a uno de los acompañamientos y snacks más populares del mundo.

Ya sean delgadas o gruesas, rectas o rizadas, simples o con salsas, las papas fritas se han ganado un lugar especial en la mesa de millones de personas alrededor del planeta.

Aunque su origen es disputado entre varios países, lo cierto es que hoy en día las papas fritas se consumen en casi todos los países, acompañando desde hamburguesas hasta platos típicos. Son versátiles, sabrosas y, cuando se preparan bien, logran una textura crujiente por fuera y suave por dentro que las hace irresistibles.

Para celebrar este día como corresponde, muchas personas aprovechan de prepararlas en casa o buscarlas en sus locales favoritos.

Algunos incluso se animan a innovar con papas fritas caseras, papas rústicas, al horno o versiones sazonadas con especias o queso.

Día de las Papas Fritas: cómo prepararlas perfectas, crujientes y sabrosas

El chef Heinz Wuth de @soycienciaycocina en Instagram y YouTube, reveló la receta para que, en el Día de las Papas Fritas, puedas disfrutar de una preparación crujiente y sabrosa.

Ingredientes:

1 kg de papas de variedad harinosa (la más conocida en Chile es la Monalisa o Agria).

Abundante aceite vegetal para freír (canola, girasol o maní son buenas opciones).

Sal a gusto.

Equipamiento:

Una olla o sartén profunda y pesada.

Espumadera.

Termómetro de cocina (recomendado).

Toallas de papel absorbente o una rejilla para escurrir.

Preparación: